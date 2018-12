© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Lazio. "Quando giochi è sempre un qualcosa di bello, giocare in questo stadio ancor di più. Siamo tutti dei punti fermi, chi fa in campo dà sempre il massimo. Mi fa più piacere una bella chiusura difensiva, se arriva il gol poi è sempre un qualcosa in più ma difendere è la cosa principale".