Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal sorteggio degli ottavi di Champions League: "Essere qui è emozionante, a inizio stagione era impensabile. Vedremo cosa succederà tra mezzora".

Lipsia e Valencia le migliori da pescare?

"Quello che prendi prendi, sono sei squadre con blasone e valore tecnico altissimo".

Le altre devono avere paura di incontrare l'Atalanta?

"La metafora del dentista di Guardiola vale per tutti. Affrontare l'Atalanta è difficile per tutti i club europei, noi siamo dei provinciali e dobbiamo restare con i piedi per terra".

Vi sentite maturati?

"Stiamo crescendo gara dopo gara, sia in campo che fuori. Si vede anche in campionato".