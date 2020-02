Atalanta, Marino: "Altri club cercano di imitarci. Vogliamo crescere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la Panchina d'Oro vinta da Gasperini: "La dedica del mister a città e società è un connubio unico che da anni viviamo assieme. Speriamo di continuare così. Oggi ho visto Gasperini stranamente emozionato, con la lacrima pronta. Per un allenatore che ha allenato in tutte le categorie vincere questo premio è qualcosa di unico. L'Atalanta penso che sia uno stimolo anche per altri club, che stanno cercando di imitarci. Il calcio ha bisogno di nuove società che possano dire la loro".

Pensate di poter vincere lo Scudetto in futuro?

"È veramente difficile raggiungere gli obiettivi che hanno Juventus, Inter, Roma e Lazio. Loro hanno mezzi e appeal per ambire al titolo. L'Atalanta vince il suo Scudetto quando va in Champions, speriamo di riuscirci anche quest'anno anche se il livello è alto e non sarà facile. Vogliamo continuare così, per la nostra strada. Il prossimo step di Gasperini sarà quello di abituare i giocatori a giocare sempre sotto pressione. Abbiamo grande fiducia nel nostro allenatore: lavoriamo per migliorare sempre".