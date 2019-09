Atalanta, Marino: "Bjelica? Da domani gli auguro tutti i successi possibili"

Il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, ha parlato a Sky Sport, prima della gara contro la Dinamo Zagabria. Queste le sue parole: "Un momento storico per la nostra società, per la città, cercheremo di onorarlo al meglio. La squadra è matura, sa cosa fare in campo. La affrontiamo con grande serenità. Bjelica? Dopo tanti anni lo incontro (sono stati insieme a Lo Spezia). Da domani gli auguro tutti i successi possibili (ride, ndc). C'è grande entusiasmo, 3mila tifosi dell'Atalanta presenti qui a Zagabria, spero che si siano più di 30mila persone per le gare interne".