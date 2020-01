© foto di MCerescioli/Atalanta Bergamasca

Umberto Marino, dg dell'Atalanta, parla così a Rai Sport prima del match di Coppa Italia in casa della Fiorentina: "Caldara per noi è importante, non solo tecnicamente ma anche perché conosce l'ambiente e sa cosa significa questa stagione. Darà un grande contributo. Oggi è da dentro o fuori, troveremo una Fiorentina motivata. Iachini ci conosce bene, vinca il migliore".