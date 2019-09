© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Umberto Marino, direttore sportivo dell'Atalanta, ha parlato cosi nel pre partita ai microfoni di Dazn: "Il sorteggio poteva andare peggio, dobbiamo essere umili e rimanere con i piedi per terra. La Champions ha un valore incredibile per la nostra società, l'affronteremo con grande determinazione così come affronteremo stasera il Torino, saranno motivati".