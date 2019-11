Atalanta, Marino: "Dare tutto per portare a casa un risultato positivo"

Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Manchester City: "Fa piacere sapere che abbiamo considerazioni da questi grandi club. Dobbiamo imparare da loro e nel nostro piccolo dobbiamo migliorarci costantemente. Proveremo anche questa sera a fare qualcosa di positivo".

Partita in cui volete fare bene a prescindere da tutto?

"Sì. Anche per la nostra gente. Dobbiamo tentare il tutto e qualcosa in più per portare a casa un risultato positivo".

Rammarico di aver perso una buona occasione per fare la storia?

"Come non negarlo. E' evidente, c'è grande rammarico. Abbiamo pagato dazio sulla prima partita e in parte sulla seconda. Ci sta. Purtroppo quando esordisci in Champions paghi l'emozione, paghi l'esordio in una competizione che è la più importante al mondo".

Quanto è difficile restare fra le prime in A?

"Lo dirà il tempo. Noi col nostro spirito e la nostra voglia di vincere cercheremo di mantenere questa classifica. Non sarà facile ma abbiamo stimoli e voglia di dimostrare sempre di essere la piccola Atalanta che cerca di dare fastidio alle grandi".