Dg: 'nessuno può garantirgli lo stesso, deciderà con Percassi'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "In questo momento Gasperini sa bene che l'Atalanta gli può offrire una continuità e un percorso che da altre parti non gli possono garantire. Sarà una decisione che comunque prenderà in affetto e amicizia con Percassi". Lo dice il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, intervenendo alla cerimonia di consegna dei diplomi del Master Sbs al salone d'onore del Coni.