Atalanta, Marino: "L'Europa League come vincere il campionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della sfida contro l'Inter, il direttore sportivo dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

L'Atalanta vuole tornare in Europa?

"Sì questo è un appuntamento importante per noi, per l'Inter, per il nostro campionato e poter raggiungere l'Europa League che sarebbe rivincere il campionato".

Barrow?

"La nostra cantera produce questi ragazzi che hanno la fortuna di avere Gasperini che li fa crescere e che ha il coraggio di metterli in campo, con il nostro pubblico cercheremo di scardinare l'Inter che è una squadra molto forte",

La prossima plusvalenza?

"Ci sono tanti ragazzi di prospettiva, continuamente club italiani e stranieri vengono a vederli, ma l'obiettivo dell'Atalanta è consolidarsi nella parte sinistra della classifica, raggiungere l'Europa League è un sogno, vorrebbe dire vincere il campionato".