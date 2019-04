Atalanta, Marino: "Serve rimanere quella provinciale che lotta sempre"

© foto di Federico De Luca

Prima della sfida contro l'Udinese, il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “E’ una partita importante ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. E’ un finale importante per la nostra storia, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra, umili e quella provinciale che lotta fino alla fine”.

Timore di perdere Gasperini?

“Non voglio neanche pensarci”.