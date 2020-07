Atalanta, Marino su Ilicic: "Deve recuperare la forma: lo aspettiamo per la Champions"

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida interna contro il Bologna e soffermandosi su Ilicic: "Lo aspettiamo. E' per noi importante, è la firma su un quadro d'autore. Lo aspettiamo per il finale di campionato e la Champions. Qual è il suo problema? Deve recuperare la condizione e prima lo fa e meglio è per tutti. Ci dà tantissima qualità".