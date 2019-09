Atalanta, Marino: "Testa al Genoa, non pensiamo alla Champions"

© foto di Federico De Luca

Prima il Genoa, poi si comincerà a pensare alla Champions League: l'Atalanta non vuole trascurare il campionato nonostante l'esordio nella massima competizione continentale imminente. A chiarirlo è il direttore generale della Dea, Umberto Marino: "Il nostro mister è bravo a capire e interpretare le temperature dello spogliatoio centellinando le energie dei giocatori. Dobbiamo rimanere concentrati sul Genoa perché fare bene in campionato è proattivo in vista Champions" ha dichiarato ai microfoni di Dazn.