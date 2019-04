Risultato parziale: Atalanta-Empoli 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport, il difensore dell’Atalanta Andrea Masiello ha analizzato così il primo tempo della sfida contro l’Empoli: “Dobbiamo continuare su questa strada, quando giochiamo in casa spesso l’avversario si chiude. Ci stiamo mettendo l’anima, abbiamo avuto limpide occasioni per segnare ma è stato bravo il portiere dell’Empoli. Ci manca solo il gol per sbloccare la gara”.