Atalanta, Masiello: "Empoli? Sconfitta meritata. Con il Napoli per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Masiello, a margine della sua presenza al negozio ufficiale dell'Atalanta, ha parlato dell'ultima gara contro l'Empoli. "Veniamo da una sconfitta brutta e meritata, ci siamo fatti un po’ male da soli. Ho commesso due errori ingenui, mi prendo le mie responsabilità: non ne facevo da tanto, mi dispiace tantissimo, ma sono sempre stato uno che guarda avanti e da ieri l’amarezza è passata. Napoli? La loro forza è specialmente l’attacco. Li conosciamo e dobbiamo cercare di limitarli. Non deve mancare la voglia di crederci. Ce la giochiamo sempre per vincere. Ilicic ha dimostrato che è di un’altra categoria: sarà un’assenza importante, ma chi lo sostituirà è motivato. Mancini è un ragazzo serio, è una fortuna per noi averlo".