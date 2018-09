Atalanta, Masiello: "Non dobbiamo deprimerci, siamo solo all'inizio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Masiello, difensore dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale dopo la sconfitta contro il Cagliari: "E' stata una partita con poche emozioni e venivamo da una settimana particolare. Volevamo riscattarci dopo l'Europa League ma dopo aver subito gol non siamo riusciti a rimettere in piedi la partita. Dobbiamo dare anche i giusti meriti al nostro avversario. La sosta? Da quando siamo partiti sono stati due mesi molto intensi. Abbiamo preparato già tredici partite, dando tutto sotto il profilo dell'impegno. Non dobbiamo deprimerci, abbiamo perso una partita a inizio campionato ma ci sono ancora tantissime gare da giocare per conseguire i nostri obiettivi".