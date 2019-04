Atalanta, Masiello: "Non molliamo mai, vittoria col Napoli meritata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Atalanta Andrea Masiello commenta al sito ufficiale della Dea il successo ottenuto al San Paolo contro il Napoli: "Abbiamo messo in campo la voglia di vincere e di non mollare mai. Questo successo ha premiato una squadra che dà il massimo per conquistare un piazzamento in classifica che sarebbe straordinario per noi. Abbiamo fame, vogliamo chiudere in bellezza. Il successo con il Napoli è meritato, siamo stati bravi, usciamo dal San Paolo con una vittoria molto importante. Siamo stati bravi a ribaltarla, non era facile: questa squadra ci crede fino al novantesimo, a fine partita eravamo stremati ma soddisfatti. Adesso testa alla Fiorentina, speriamo di dare una soddisfazione a tutta la città. Giovedì dobbiamo dare una risposta sul campo molto importante".