Atalanta, Masiello: "Premio Champions? Ci sarà tempo per parlarne"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Masiello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Lazio-Atalanta: "Se avrei firmato a inizio campionato per il sesto posto? Tutta la vita, era impensabile fare quello che abbiamo fatto, siamo partiti dal preliminare, sembrava tutto facile ma siamo usciti con il Copenaghen quindi ci siamo rimboccati le maniche e siamo arrivati questo punto. Qual è il segreto? Sicuramente il lavoro con la dedizione e la disponibilità che diamo al mister, con la voglia di migliorarsi. La squadra è giovane, il più vecchio sono io e proviamo tutti a tirare qualcosa in più. Lavoriamo tanto con la palla in maniera intensa, facciamo tante partitelle e tanti lavori che non ti permettono di piegare le gambe e ti fanno stare sempre in piedi, andiamo sempre sulla fatica e questo premia quando arrivi nei minuti finali, la squadra ha ancora gamba. So qual è la faccia che faccio io quando fatichiamo in allenamento. Il premio Champions? C'è sempre tempo per queste cose, prima dobbiamo ottenere questo risultato impensabile. Prepariamoci per le partite restanti nel migliore dei modi per ottenere un risultato storico e poi ne parleremo".