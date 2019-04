© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Masiello, difensore dell’Atalanta, ha parlato così dopo lo 0-0 contro l’Empoli a Sky Sport: "Ci è mancato solo il gol, ci abbiamo messo l’anima per riprenderci il quarto posto. Mancano due punti che avremmo meritato. Turnover col Napoli per la semifinale di Coppa Italia? Noi non facciamo calcoli, pensiamo partita dopo partita. E’ opportuno andare avanti così, siamo fiduciosi, questa è la nostra mentalità e ci sta dando risultati. Panchina? Mi ritengo fortunato perché gioco in una grande squadra, piena di giovani. Sono stato fuori due mesi per infortunio, però ho voglia di mettermi in gioco dimostrare il mio valore. E poi c’è una bella concorrenza, giusto così in una squadra forte”.