© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Masiello ha parlato al canale ufficiale dell'Atalanta dopo la sconfitta per 2-0 maturata a Torino: "Abbiamo perso ma potevamo portare a casa un risultato positivo. Abbiamo dimostrato di potercela giocare ma siamo stati sconfitti, ne prendiamo atto. Nonostante ciò stiamo facendo bene. Ora pensiamo alla Coppa Italia, questi passaggi a vuoto servono per aumentare la rabbia e la concentrazione e affrontare meglio il futuro. C'è delusione, un po' di negatività, ma bisogna guardare avanti, perché abbiamo qualità e voglia di arrivare in fondo. Dobbiamo valutare gli errori commessi per non commetterli più. La semifinale? Molti di noi hanno giocato partite importanti, ma tanti giovani non sono abituati. Restiamo sereni, lavoriamo e cresciamo per ottenere un risultato storico".