© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Atalanta Andrea Masiello ha parlato così del suo nuovo compagno di reparto Martin Skrtel: "Lo vedevo giocare nel Liverpool e dicevo: 'Che animale'. Quella cattiveria agonistica lì in Italia ce l’hanno in pochi ma dovremo spiegargli - non io perché parlo male l’inglese - che in Italia gli arbitri ti puniscono in fretta. Però, anche a livello di impatto emotivo, la sua esperienza europea in Champions sarà un grande aiuto”.