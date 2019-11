© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere di Bergamo parla della situazione di Dejan Kulusevski, centrocampista offensivo di proprietà dell'Atalanta - ma in prestito al Parma. Potrebbe essere sacrificato nella prossima estate per una cifra vicina ai 25 milioni e mezz'Europa è su di lui: Arsenal, Juventus, Wolves e Inter, che ieri ha spedito uno scout a Fiorentina-Parma per il talentino svedese.