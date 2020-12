Atalanta, Mojica dovrebbe rimanere anche a gennaio. Depaoli verso l'addio

L'approdo di Joakim Maehle non dovrebbe spostare gli equilibri per Johan Mojica, terzino sinistro nerazzurro che non ha avuto un grandissimo impatto dopo l'arrivo dal Girona in estate. Il colombiano sta cercando di ambientarsi e l'Atalanta sarebbe intenzionata a tenerlo, al netto della possibilità di aggiungere un altro straniero. Da capire invece la situazione di Depaoli: possibile che ci sia il termine, in anticipo, del prestito, anche perché con il danese Maehle sono davvero tanti a destra.