© foto di PHOTOVIEWS

Così Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta, a Sky Sport dopo la vittoria orobica in Champions League - la prima nella storia del club - contro la Dinamo Zagabria, in cui ha aperto le danze su rigore: "Meritavamo già prima di vincere, fuorché la prima avevamo fatto sempre belle partite. Grande gioia per la società e per questa prima vittoria. Ora avremo l'ultima partita, cercheremo di giocarci il passaggio del turno. Oggi abbiamo dimostrato la crescita vista con il City, abbiamo dominato dall'inizio alla fine sotto ogni punto di vista: contrasti, palle gol... Poteva finire anche di più, come gol, ma siamo comunque molto contenti della grande partita. Eravamo convinti, dopo il pareggio col City ci siamo detti che possiamo farcela e siamo qui a lottare per quello".