Atalanta, Muriel: "Crotone difficile da affrontare, qui ha rischiato di perdere anche la Juve"

Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida dello Scida contro il Crotone. "Questo è un campionato difficilissimo, tutte le squadre sono difficili da affrontare anche il Crotone nonostante l'ultimo posto. Qui ha rischiato di perdere anche la Juventus, non penso sia facile per noi. Scendiamo in campo con lo spirito giusto e con la voglia di vincere. Dobbiamo essere più equilibrati e prendere meno gol facendone però tanti come lo scorso anno".