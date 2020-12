Atalanta, Muriel esalta... la difesa: "Arduo mantenere la porta inviolata contro questo Ajax"

vedi letture

Autore del gol contro l'Ajax che ha assicurato il passaggio dell'Atalanta tra le migliori 16 squadre dell'Europa League, Luis Muriel ha parlato così al sito ufficiale del club nerazzurro: "La squadra ha fatto una grande partita, anche i tre difensori ancora una volta ha dimostrato che sappiamo difendere alla grande. Non era facile mantenere la porta inviolata contro una squadra che gioca bene come l'Ajax. Io poi ho avuto la fortuna di entrare, di trovare spazio e di fare gol, ma è tutta la squadra che ha fatto un grande lavoro meritandosi la qualificazione. Era una partita difficile, l'Ajax aveva solo un risultato. Quanto sono contento da 1 a 10? In questo momento 12. Sono contento per me e per tutti i miei compagni. Ci meritavamo una soddisfazione come questa, ora pensiamo al campionato".