Atalanta, Muriel: "Esordio da 11 a Ferrara, anno difficile ma bellissimo"

Il nuovo attaccante dell'Atalanta Luis Muriel, intervistato dai canali ufficiali dei nerazzurri, ha raccontato così il suo esordio strepitoso con la SPAL: "L'esordio con l'Atalanta è stato da 11. Al di là dei due gol, mi focalizzo sulla vittoria. Erano tanti anni che non vincevamo la prima di campionato. Sono felice e motivato per quello che viene adesso. Questa squadra non molla mai e il successo con la SPAL lo dimostra, dobbiamo crederci fino alla fine e dare tutto in campo".

Com'è andata la preparazione estiva?

"Mi hanno accolto tutti molto bene. Ho imparato velocemente a vivere questo ambiente, sono contento del lavoro che facciamo. Il secondo giorno di ritiro volevo tornare a casa (ride, ndr), ero davvero stanco e non ce la facevo più, per fortuna è passato e piano piano ho ritrovato la condizione fisica migliore".

Qual è l'obiettivo dell'Atalanta?

"La Champions è il top, giocare un torneo così prestigioso sarà sicuramente una bella esperienza. Stiamo lavorando e pensando a fare bene. Non vogliamo solamente mostrare un bel calcio, ma dire la nostra sia in Europa che in campionato che in Coppa Italia. Sarà un anno complicato, ma bellissimo".

Come sarà la prossima sfida col Torino?

"Il Torino ha iniziato prima di tutti, è avanti dal punto di vista fisica, ma noi siamo partiti bene in campionato e vogliamo fare un'altra grande partita".

Meglio il primo o il secondo gol con la SPAL?

"Il secondo. Ho avuto la lucidità di trovare l'angolino nonostante mi venissero incontro due difensori. Meno male, con quella rete abbiamo vinto".