Atalanta, Muriel: "Felice per la vittoria e il gol. Spero ne arrivino tanti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luis Muriel commenta al sito ufficiale dell'Atalanta il successo in amichevole contro il Norwich per 4-1: "Dalla partita scorsa con lo Swansea abbiamo iniziato questi test che ci misurano. Troviamo dei moduli che andremo a incontrare in Champions League. Segnare oggi alla prima da titolare è bello per me e posso solo essere contento e sperare che siano sempre di più".