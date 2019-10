Atalanta, Muriel-Gomez: con la Lazio è storia di un amore mai nato

Oggi il Papu Gomez e Luis Muriel sfideranno la Lazio cercando di non far pesare l'assenza di Zapata out per infortunio. Una partita dal sapore letterario per i due attaccanti, di una "storia mai nata" come scrive La Gazzetta dello Sport. Infatti entrambi i sudamericani, ad anni alterni, sono recentemente finiti nel mirino dei biancocelesti come potenziali spalle di Ciro Immobile, ma poi non se n'è fatto di niente e i due si sono ritrovati fianco a fianco a Bergamo. Il colombiano poteva finire a Formello nel 2017, l'argentino nel 2018. Stasera proveranno a vincere e convincere per mantenere una scia Champions che nobilita il lavoro dei nerazzurri e di Gasperini.