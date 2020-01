© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta, parla così a Rai Sport prima della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Partita bella, la piazza è bellissima e per me ci sono tante emozioni. Per noi è molto importante, e giochiamo alla pari contro una squadra che soffre in campionato, ma darà tutto. Queste sono altre partite... Ora gioco per l'Atalanta e voglio fare il meglio per la mia squadra. Sfidare la Fiorentina sarà sempre un'emozione".