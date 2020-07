Atalanta-Napoli 2-0, le pagelle: Gomez giocatore universale, Gosens è inarrestabile

ATALANTA-NAPOLI 2-0

Pagelle Atalanta

Gollini 6 - È attento quando calcia Insigne dal limite, molto rapido quando deve uscire su uno Zielinski lanciato a rete: lo fa in bello stile, con un colpo di testa. Si guadagna la pagnotta sull'incursione di Lozano, confermandosi come uno dei migliori nel'uno contro uno. Sbaglia sul tiro dalla distanza di Ruiz, regalando il gol a Milik. Il var gli evita una figuraccia.

Toloi 6,5 - In difesa è attento e non ha sbavature, poi quando si alza crea con Castagne la giocata per il gol di Gosens. Certamente non è considerabile un assist, ma la cavalcata è degna di nota (dall'89' Sutalo s.v.).

Caldara 6 - Non ha grosse ambasce nel contenere Mertens. Alla distanza però perde un po' di contatto e di fisicità, lasciando il campo (dal 70' Palomino s.v.).

Djimsiti 6,5 - Politano è più veloce rispetto a lui, ma riesce a controllarlo con l'aiuto di tutta la difesa. Quando i palloni sono alti non ha nessun problema (dall'81' Hatebor s.v.).

Castagne 6,5 - Più difensivo rispetto a Gosens, sulla destra deve dare un occhio a Insigne. Poi nella ripresa alza i ritmi e non è un caso che i gol arrivino dalla sua parte: la giocata con Toloi è ottima. Quando entra Lozano ha qualche difficoltà nel contenerlo.

De Roon 6,5 - In mezzo al campo corre e pressa chiunque, va in raddoppio quando serve. È l'uomo ombra di una squadra che gestisce il pallone ma che ha bisogno di lui quando non ha possesso.

Freuler 6 - Impreciso quando il pallone passa nella sua zona e non ha copertura dietro, per evitare guai maggiori non va per il sottile.

Gosens 7 - Ha la forza per puntare Di Lorenzo, ma all'inizio non ha troppo spazio. Quando salgono i giri dell'Atalanta fa lo stesso, trovando il gol da grande attaccante che non è: 9 gol e 6 assist in campionato, un tornado.

Pasalic 7 - Si allarga in una posizione da attaccante destro, nel primo tempo non tocca palloni. Sembra più equilibratore che incursore, ma nel secondo tempo la cosa cambia quando si alza la marea. Si fa trovare al punto giusto nel momento giusto, infilando di testa il sesto gol in campionato su assist del Papu. Una connection che funziona sempre (dall'89' Tameze s.v.).

Gomez 8 - È il primo a scaldare i guantoni di Ospina con un tiro dalla lunga distanza che il colombiano va a deviare in angolo. Regista offensivo, sul primo gol sgonfia il pallone e lo fa comparire dietro le spalle di Mario Rui, con una giocata da 10 argentino. Sul prosieguo dell'azione si inventa il cross del vantaggio. Quando la sfera arriva dalle sue parti tutto si ferma. Poi difende da terzino e non da fantasista. A tratti mostruoso (dall'88 Muriel s.v.).

Zapata 6 - Lo scontro con Maksimovic e Koulibaly non è semplice, per nessuna delle parti in causa. Lui sgomita in mezzo ai difensori avversari, anche se non ha grosse chance né nel primo tempo, che nella ripresa.

Gian Piero Gasperini 7,5 - Diversamente dal solito non crea niente nel primo tempo, subendo davvero il minimo possibile. Sembra che la scelta sia quella di gestire, per poi sparare una vampata. Succede esattamente così, perché dopo dieci minuti la situazione è su un 2-0 che non cambia più, rischiando davvero il minimo, pur non ripartendo.

Pagelle Napoli

Ospina 6.5 - Si oppone a un paio di conclusioni dalla distanza di Gomez. Poi alla mezz'ora è costretto a uscire per una brutta ferita rimediata in uno scontro fortuito con Mario Rui. Dal 30esimo Meret 6 - Non ha responsabilità sui gol subiti.

Di Lorenzo 6 - Partita dai due volti perché nel primo tempo è probabilmente il migliore in campo, tenendo a bada Gomez nel migliore dei modi. Poi nella ripresa l'Atalanta cambia marcia e anche lui va in difficoltà. Sul gol del 2-0 si perde la marcatura di Gosens, che tutto solo ha vita facile.

Maksimovic 5.5 - Prestazione non all'altezza delle precedenti: si perde Pasalic sulla rete che sblocca la partita.

Koulibaly 5.5 - Sulla sua testa due delle occasioni più pericolose del Napoli, ma sugli sviluppi di palle da fermo non riesce a battere Gollini. Fuori posizione sul primo gol dell'Atalanta.

Mario Rui 5.5 - Dopo un primo tempo impeccabile va in difficoltà, come tutto il resto della retroguardia, a inizio ripresa. I due gol dell'Atalanta nascono entrambi sulla sua corsia.

Fabian Ruiz 5 - E' il principale responsabile del gol che sblocca la partita perché per ben due volte sbaglia l'uscita: prima sparando il pallone su Di Lorenzo, poi consegnandolo agli avversari. Al 69esimo può riaprire la partita ma da ottima posizione non centra lo specchio della porta.

Demme 5.5 - Nel primo tempo esegue alla perfezione il compito che gli ha assegnato Gattuso. Poi l'Atalanta alza i giri del motore e l'ex Lipsia va in difficoltà. Dal 73esimo Lobotka s.v.

Zielinski 6.5 - Il migliore dei tre centrocampisti del Napoli: cerca spesso il passaggio decisivo e a volte gli riesce. Ma stasera i compagni di squadra l'hanno seguito poco.

Politano 5.5 - Si fa vedere spesso e volentieri senza palla, è nel vivo del gioco ma non riesce mai a saltare gli avversari quando li punta. Dal 73esimo Callejon s.v.

Mertens 5 - Ingabbiato dai centrali di difesa dell'Atalanta, non riesce a trovare gli spazi giusti per mettere in difficoltà Gollini. Dal 57esimo Milik 6 - Il suo ingresso dà senza dubbio più peso e pericolosità all'attacco dei partenopei.

Insigne 5.5 - Un paio di spunti nel primo tempo, ma fa solo il solletico agli avversari. Quando prova a mettersi in proprio trova sulla sua strada un attento Gollini. Dal 57esimo Lozano 6.5 - Il migliore tra le fila del Napoli, il suo ingresso dà all'attacco partenopeo quella imprevedibilità che era mancata nella prima ora di gioco. Entra quando l'Atalanta è già avanti di due gol e non riesce a ribaltare la partita.

Gennaro Gattuso 5.5 - Studia bene la partita, meno gli interpreti perché solo dopo i cambi il Napoli riesce ad avere quella pericolosità offensiva mancata nella prima ora di gioco.