Atalanta-Napoli, Ospina ok: il portiere colombiano è già in tribuna dopo il ko del primo tempo

vedi letture

Aveva destato grande preoccupazione l'uscita dal campo di David Ospina, portiere del Napoli, al trentesimo del primo tempo di Atalanta-Napoli di quest'oggi, sul risultato di 0-0: il colombiano in una uscita aveva ricevuto un forte colpo alla testa in uno scontro con Caldara e Mario Rui ed era stato costretto ad abbandonare il campo immobilizzato in barella. Per fortuna niente di grave, con l'estremo difensore che è già in tribuna a seguire gli ultimi scampoli di gara coi suoi compagni.

Clicca qui per la diretta testuale di Atalanta-Napoli