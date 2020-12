Atalanta, nei prossimi giorni incontro tra Percassi e l'agente di Gomez per pianificare l'addio

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la famiglia Percassi, proprietaria dell'Atalanta e l'agente Giuseppe Riso, rappresentante del Papu Gomez. Al centro della discussione, il probabile addio a gennaio dell'argentino che in passato ha rifiutato ricche offerte dalla Cina e dai paesi arabi e che ora chiede di poter partire gratuitamente. Semplicemente una bestemmia per un club come la Dea, che è da tempo abilissima a far fruttare le cessioni al massimo. A riportarlo è Il Corriere della Sera.