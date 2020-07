Atalanta, niente Champions per Ilicic? La Dea proverà ad insegnare calcio anche senza 'Il Professore'

Josip Iicic rischia di non essere al meglio per la sfida di Champions contro il Paris Saint-Germain. "Viaggiamo un po' alla giornata, più passano i giorni e più difficile diventa. Non sarà facile, anzi, sarà molto difficile": se lo conferma Gian Piero Gasperini le certezze sovrastano inevitabilmente i dubbi. Lo sloveno rischia di non esserci nella partita della storia, ma questa squadra sa insegnare il proprio calcio anche senza il Professore. Gli automatismi ci sono e si vedono anche nei momenti di maggiore difficoltà, quando l'ossigeno manca per via della stanchezza e delle temperature asfissianti.

Assenza quasi certa - Ilicic non è al meglio, anzi. La situazione sembra peggiorare giorno dopo giorno, è difficile contraddire le sensazioni di chi vive con i propri giocatori ogni giorno. Qualcuno lo rischierebbe comunque, ma l'allenatore di Grugliasco non vuole lasciare nulla al caso: meglio al top che a mezzo servizio, soprattutto in una Champions in cui può accadere di tutto. Il tempo stringe e recuperarlo in pochi giorni diventa complicato, se non impossibile.

A scuola dalla Dea - Detto così può sembrare un abuso del termine, ma questa Atalanta può comunque insegnare calcio. Il PSG ha tante stelle e nomi pesanti, per carità, ma questa squadra ha assimilato determinati meccanismi durante gli anni: non solo, ogni interprete ha aggiunto del suo alle richieste del Gasp. Gomez è l'esempio chiave, un trequartista che torna in difesa e chiude in scivolata nella linea dei tre centrali può insegnare qualcosa anche a chi è considerato di un altro livello, almeno dal punto di vista dell'abnegazione. Il Professore non ci sarà, ma la lezione potrà essere ripetuta anche dagli altri allievi. Per il voto finale e l'eventuale laurea si vedrà, d'altronde l'università non è facile per nessuno, figuriamoci per le matricole.