Atalanta, niente svincolo per Gomez. Il Milan ci ha pensato ma la politica di Elliott è contraria

Il futuro del Papu Gomez sembra segnato anche se l'Atalanta gli ha già fatto sapere che non intende cederlo gratis e che chiunque lo vorrà prendere, dovrà versare un bel pacchetto di milioni ai nerazzurri. Un modo anche per difendersi dai possibili approcci in Serie A, che sono comunque quelli a cui lo stesso giocatore è più interessato. Il Milan un pensiero ce lo sta facendo, vuoi per i rapporti con l'agente Riso, vuoi per l'adattabilità al modulo di Pioli ma Elliott non è amante di operazioni esose per calciatori ultra trentenni ed ecco perché la questione si complica. Anche Inter, Napoli, Roma e Lazio osservano interessate, come del resto osserva anche il PSG. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.