Atalanta, nome nuovo sul 'taccuino' di Sartori: piace Alioski, '92 del Lugano

Nome nuovo sul 'taccuino' di Giovanni Sartori, direttore sportivo dell'Atalanta. Come si legge su BergamoPost.it, i nerazzurri stanno infatti seguendo Ezgjan Alioski, centrocampista macedone classe '92 in forza al Lugano. Il giocatore potrebbe rappresentare una valida alternativa per la mediana della prossima stagione.