Atalanta, non solo cessioni: vicino l'acquisto di Brignola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giorni caldissimi in casa Atalanta, che rischia di essere saccheggiata dai grandi club e pensa ai rinforzi da mettere a disposizione di Gasperini per continuare a competere ad alti livelli in Italia e in Europa. Ilicic è nel mirino dell'Inter, mentre Cristante sarà conteso tra Juve, Inter e Lazio. In entrata, i nerazzurri sono vicinissimi alla chiusura per il talento del Benevento Enrico Brignola. A riportarlo è Tuttosport.