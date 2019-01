© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un mercato dell'Atalanta sonnacchioso, i dirigenti bergamaschi stanno cercando di portare avanti due operazioni. La prima interessa l'attacco, con Gregoire Defrel primo nome in lista. Il problema è che non si deve convincere solo la Sampdoria, ma anche la Roma, che però potrebbe provare a facilitare l'affare per ottenere il via libera su Mancini in estate. L'altro nome è quello di Depaoli, esterno del Chievo che piace da tempo e che potrebbe valere un investimento in inverno anche guardando al futuro. A riportarlo è L'Eco di Bergamo.