Atalanta, non solo la Champions: Ilicic potrebbe saltare l'inizio della prossima stagione

Josip Ilicic non sarà presente nella sfida valida per i quarti di finale contro il PSG a causa di motivi personali che potrebbero addirittura fargli saltare la prima parte del prossimo campionato. A riportarlo è Il Corriere di Bergamo che sottolinea come siano i fatti a far pensare a problemi personali e non a un problema atletico, visto che da maggio avrebbe potuto scendere regolarmente in campo. La società e l'entourage restano in silenzio, e forse è giusto così.