Atalanta, nuovi talenti crescono: prima in Serie A per Emmanuel Gyabuaa

vedi letture

L'Atalanta si coccola un nuovo talento. Ieri pomeriggio ha fatto il suo esordio in Serie A Emmanuel Gyabuaa. Un battesimo avvenuto nei minuti finali della partita vinta contro la Fiorentina, nel quale ha preso il posto di Pessina. Due minuti che non possono aver dato indicazioni ma che possono essere i primi di una lunga serie nel calcio che conta. A Bergamo, del resto, hanno dimostrato non solo di avere coraggio nel lanciare i giovani ma di vederci lungo.

Mezz'ala, classe 2001, di origini ghanesi ma nato e cresciuto a Parma, si è distinto nell'ultima stagione nei tre di centrocampo della squadra Primavera, giocando un'ottima UEFA Youth League e lo scorso 28 ottobre ha segnato il gol decisivo, ironia del destino proprio alla Fiorentina, che è valso il successo in Supercoppa Primavera. Gasperini ha iniziato a integrarlo in prima squadra negli ultimi mesi. Gyabuaa è la classica mezzala "box-to-box", uno dei ruoli nevralgici del calcio moderno fatto di grande intensità e strappi a tutto campo. Forza ed esplosività gli consentono violente accelerazioni nel breve, mentre una buona velocità di base gli permette di essere efficace anche in allungo.

Già da anni nel giro delle nazionali giovanili azzurre, Gyabuaa studia da leader anche in azzurro, dove sta facendo la trafila dall'Under 15 all'Under 19 con cui ha raccolto già 10 presenze. Nel novembre 2019 vi abbiamo descritto il giovane talento, nativo di Parma e di origini ivoriane. Oggi è pronto a diventare una realtà del calcio italiano.