Atalanta, nuovo adeguamento di contratto in vista per il Papu Gomez

Altro rinnovo in vista per Alejandro Papu Gomez con l'Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l'incredibile stagione che ha portato la Dea in Champions, nei prossimi giorni l'argentino modificherà ancora il proprio accordo con i nerazzurri che gli alzeranno l'ingaggio rendendolo sempre di più il giocatore più pagato della rosa.