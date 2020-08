Atalanta, nuovo main sponsor e mercato bollente: la nuova stagione è già iniziata

vedi letture

Il gruppo di Gian Piero Gasperini è in vacanza dopo un periodo davvero incredibile, ma l'Atalanta ha già iniziato a progettare il futuro. Con un comunicato ufficiale i nerazzurri hanno diramato il nuovo accordo per il main sponsor: Plus500, per le prossime tre stagioni, sarà sulle divise degli orobici. Nel frattempo anche il mercato è entrato nel vivo: i gioielli sono tutti in vetrina, soprattutto dopo un campionato simile, dunque la dirigenza dovrà gestire richieste ed eventuali offerte. La squadra tornerà a Zingonia il 31 agosto, ma la nuova stagione è già iniziata.

Main sponsor - L'accordo concluso con Plus500 fa capire la caratura internazionale raggiunta dal club orobico. Lo sponsor è già sulle divise dell'Atletico Madrid e può essere un modo per poter migliorare ancora una rosa che ha stupito tutti nella stagione 2019/2020. La Champions League e i quarti di finale raggiunti hanno dato maggiore appeal all'Atalanta che sta diventando sempre di più un punto di riferimento anche a livello internazionale.

Mercato in movimento - Tante voci, ci sono già operazioni minori che sono state portate a termine. La dirigenza continua a muoversi anche perché ci sarà meno tempo rispetto agli scorsi anni, dunque sarà necessario intavolare trattative funzionali senza perdere troppo tempo. In uscita c'è un movimento maggiore, i colpi in entrata dipenderanno anche da chi lascerà Bergamo. Tutto pronto per il nuovo campionato, si attende soltanto la squadra: ancora qualche giorno d'attesa, poi si riparte.