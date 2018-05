Atalanta, obiettivo Marchisio: il bianconero deve decidere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rimanere, da comprimario, a Torino, o andare via: è la scelta che Claudio Marchisio dovrà affrontare nelle prossime settimane. La Juventus ha preso Emre Can e gli spazi per lui potrebbero ridursi ulteriormente, con la possibilità di rimanere in Italia che non è da escludere. Oltre alle offerte della MLS, nelle ultime ore sembra esserci stato un interessamento da parte dell'Atalanta, alla ricerca di un grande nome a centrocampo visto l'imminente addio di Cristante, rivela Tuttosport.