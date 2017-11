Atalanta, occhi su Malcore del Carpi. Ci sono anche Chievo e Sassuolo

Cinque gol in nove partite, tra cui anche la tripletta all'Ascoli, per Giancarlo Malcore: avvio da sogno, per l'attaccante classe '93 del Carpi, arrivato in Emilia direttamente dalla Serie D, disputata l'anno scorso col Manfredonia. E il suo nome finisce subito sui taccuini degli operatori di mercato dei club di Serie A: in particolare, secondo quanto riferito da Sportitalia, l'Atalanta lo starebbe seguendo cn grande attenzione. Sulle sue tracce, anche Chievo e Sassuolo.