Atalanta, occhio alle corsie esterne: Hateboer parla chiaro, Gosens piace a mezza Europa

vedi letture

La stagione dell'Atalanta è terminata da qualche giorno e la squadra di Gian Piero Gasperini ha staccato inevitabilmente la spina prima di rituffarsi nel nuovo campionato. Dopo un anno simile è normale avere i riflettori puntati contro e al momento il pericolo maggiore arriva per i giocatori che occupano le corsie esterne: Castagne sembra essere ormai lontano dai piani nerazzurri, mentre Hateboer e Gosens piacciono a diverse squadre. La dirigenza non lascerà partire tutti e tre, ma ovviamente - anche con una sola cessione - sarà necessario trovare valide alternative.

Gosens piace in Bundesliga - Uno dei giocatori più seguiti è sicuramente Robin Gosens: il tedesco, oltre alla Juventus, interessa a Lipsia e Borussia Mönchengladbach. A gennaio aveva confessato il desiderio di tornare in Germania, magari tra le fila dello Schalke 04. I bianconeri restano alla finestra, così come i due club tedeschi. Per convincere però i Percassi a cedere il giocatore serviranno validi argomenti.

Le parole di Hateboer - In una recente intervista l'esterno olandese sembra aver messo la parola fine sulla sua avventura atalantina. Al momento non ci sono conferme su eventuali interessamenti, ma è normale che ci siano certe voci di mercato dopo una stagione giocata ad alti livelli. La società orobica dovrà muoversi di conseguenza, per evitare il peggio: gli esterni sono fondamentali per il gioco di Gasperini, dunque sarà necessario trovare delle valide alternative in vista della prossima stagione.