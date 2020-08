Atalanta, oggi possibile conference call con la Lokomotiv Mosca: l'obiettivo è Miranchuk

Un vice Ilicic subito, in attesa di un altro eventuale, successivo, innesto nel reparto offensivo. L’Atalanta ha le idee chiare e affretta i tempi per regalare a Gasperini l’alternativa al fantasista sloveno. L’identikit che ha stregato tutti dalle parti di Zingonia - sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport - è quello del trequartista russo Aleksey Miranchuk. Per oggi sarebbe previsto un ulteriore contatto tra i dirigenti nerazzurri e l’agente del giocatore per ipotizzare un accordo e poi presentare un’offerta ufficiale alla Lokomotiv Mosca, proprietaria del cartellino. Uno snodo cruciale visto l’attuale ingaggio da 2 milioni di Miranchuk, che ha pretese elevate (visto che tra un anno sarebbe libero di accordarsi a zero col miglior offerente).

L’offerta - L’Atalanta, al di là dell’intesa con Miranchuk, potrebbe dunque organizzare in giornata anche una conference call con il d.s. della Lokomotiv, Andrei Losiuk. Le resistenze del club russo a cedere uno dei suoi gioielli stanno scemando. La scadenza di Aleksey a giugno 2021 e la sua decisione di cambiare maglia sono alleati importanti nella trattativa (era stato accostato anche al Milan). Ora resta da superare il nodo ingaggio. Nonostante si vociferi di una clausola da 8 milioni nel contratto del trequartista, l’Atalanta potrebbe spingersi fino a 15 per convincere la Lokomotiv e mantenere gli ottimi i rapporti tra i due club.