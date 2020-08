Atalanta, oggi si torna in campo: occhi su Gollini, il portiere proverà ad aumentare i carichi

L'Atalanta torna in campo dopo un giorno di riposo. Gasperini ha concesso il venerdì libero ai suoi dopo la doppia seduta effettuata sia mercoledì che giovedì, ma da oggi la testa è tutta al Paris Saint-Germain. Occhi puntati su Gollini - come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport -, l'estremo difensore nerazzurro inizierà ad aumentare i carichi per capire come risponderà il ginocchio. Nel frattempo si prepara Sportiello, già in campo contro l'Inter.