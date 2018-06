Atalanta, osservatori a Torino per Elia. C'è anche la Sampdoria

Secondo quanto riferito dal De Telegraaf in Olanda, ieri all'Allianz Stadium di Torino erano presenti gli osservatori di Atalanta e Sampdoria per Eljero Elia, esterno offensivo con un passato infruttuoso alla Juventus, ora al Basaksehir. Il giocatore ha disputato circa 10 minuti di gara nel pareggio degli Orange, con i bergamaschi che potrebbero sfruttare la presenza in rosa di Hateboer e De Roon per convincere il giocatore a tornare in Italia.