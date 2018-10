Atalanta, Palomino: "Abbiamo giocato bene, siamo felici"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il match contro il Parma, il difensore dell'Atalanta José Palomino ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in mixed zone: "Alla fine siamo felici perchè abbiamo giocato bene. Siamo contenti perchè siamo andati in gol e questo serve alla squadra. Ci mancava vincere e giocare bene. Il VAR? Veramente, mi hanno fatto aspettare tanto. Quando l'arbitro ha dato il gol sono stato molto felice. Il secondo gol è servito per continuare a sbloccare bene la partita. Loro sono molto veloci in attacco. Sapevamo che dovevamo essere attenti e concentrati".