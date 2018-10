Atalanta, Palomino: "Ci manca solo il gol. La sosta ci ha aiutato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della seduta di ieri in casa Atalanta ha parlato il difensore argentino Josè Palomino, convinto che per arrivare alla vittoria e invertire la serie negativa di risultati manchi davvero poco. Queste le sue parole riportate da Tuttosport: "In questa sosta abbiamo lavorato bene. Rivedere la partita con la Sampdoria è stato importante, sappiamo che dobbiamo fare meglio alcune cose e contro il Chievo in casa loro sarà una gara difficile. Non so come giocheranno ma siamo consapevoli che dobbiamo fare punti. La nostra idea è sempre quella di essere propositivi e giocare la palla in avanti: ci manca solo il gol. Se non facciamo gol, appena le altre squadre ci segnano andiamo in difficoltà. Abbiamo preso reti su calcio piazzato, dobbiamo migliorare dentro l’area di rigore. Sia in difesa che in attacco. Credo che quello che ci manchi siano un po’ di fiducia in attacco e d’attenzione in difesa. Posso garantire è che tutti i ragazzi che si stanno allenando duramente a Zingonia hanno lo stesso obiettivo: tornare a vincere".