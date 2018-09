Atalanta, Palomino: "Europa League bella esperienza, voglio tornarci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dell'Atalanta José Luis Palomino, intervistato da Sky Sport, ha parlato così dell'eliminazione dall'Europa League: "Mi piace giocare ogni tre giorni, come abbiamo fatto l'anno scorso. L'Europa League è stata bellissima, abbiamo portato questa squadra in tanti bei posti. Mi dispiace non continuare a giocare in Europa anche in questa stagione, ma ci concentreremo per tornarci già nella prossima. Siamo un grande gruppo, tutti uniti verso la stessa meta. La nostra forza è la squadra".